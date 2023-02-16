الكشف على 1747 مريضا خلال قافلة علاجية في برج العرب بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان قافلة علاجية بقرية «أبو زهرة» ببرج العرب يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية أن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات «الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام ، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان»، وشارك فيها 61 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

الكشف على 1747 مريض

وأشارت وكيل وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1747 مريض من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 26 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزى لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة رشا مسامير منسقة القوافل العلاجية في الإسكندرية أنه تم خلال يومي العمل إجراء 228 تحليلا طبيا بمعمل الدم في القافلة و227 تحليلا بمعمل الطفيليات و11 أشعة سينية، و20 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 75 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 711 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

زيارة القافلة العلاجية

ووفق بيان مديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، اليوم الخميس، زار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير إدارة القوافل العلاجية في وزارة الصحة على رأس فريق من إشراف القوافل بالوزارة القافلة وتفقد أعمال اليوم الثانى من أعمالها.