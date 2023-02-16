أطول فترة سداد لقروض الموظفين في 3 بنوك حكومية.. بينها «الأهلي»

تقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مميزات وتسهيلات عديدة للعملاء، في حالة الرغبة في الحصول على قرض شخصي، ومن بين تلك المميزات فترات سداد طويلة تمتد إلى 12 عاما، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة.

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، أطول فترة سداد لقروض الموظفين في 3 بنوك حكومية، وهي «البنك الأهلي، بنك الإسكندرية، بنك التعمير والإسكان»، بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، شهريا أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

القرض الشخصي للموظفين من بنك الإسكندرية

- مدة سداد القرض: تصل إلى 12 عاما.

- قيمة القرض: يصل إلى 3 ملايين جنيه.

- الفائدة: 20 - 27%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

القرض الشخصي للموظفين بنك التعمير والإسكان

- مدة سداد القرض: تصل إلى 12 عاما.

- قيمة القرض: يصل إلى 3 ملايين جنيه.

- الفائدة: 14%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

القرض الشخصي للموظفين من البنك الأهلي

- مدة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

- قيمة القرض: يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

- الفائدة: 18.25 - 18.75%.

- نوع الفائدة: متناقصة.

كان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماع للجنة السياسة النقدية، تثبيت سعر الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.