كل ما تريد معرفته عن القروض الشخصية المقدمة للموظفين في 3 بنوك حكومية

تحرص البنوك الحكومية ضمن القطاع المصرفي، على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية للعملاء، من بينها القروض الشخصية بمختلف أنواعها، بعد إعلان أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، شهريا أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، مقارنة بين القروض الشخصية للموظفين في 3 بنوك حكومية (البنك الأهلي، بنك قناة السويس، بنك التعمير والإسكان).

القرض الشخصي للموظفين من البنك الأهلي:

يقدم البنك الأهلي المصري، القرض الشخصي للعاملين بالهيئات الحكومية، بضمان تحويل المرتب أو القسط ودون تحويل.

- مدة القرض: تصل إلى 10 سنوات مع تحويل الراتب، و4 سنوات في حالة عدم تحويل الراتب.

- قيمة القرض: يصل إلى 3 مليون جنيه.

- الفائدة: 18.25- 18.75%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- القرض بدون ضامن.

شروط الحصول على القرض:

- خطاب معتمد من جهة العمل.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- سن المقترض لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما بنهاية التمويل.

- الحد الأدنى للراتب الشهري 1000 جنيه.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

القرض الشخصي للموظفين بنك التعمير والإسكان:

- مدة القرض: تصل إلى 6 أشهر، و12 سنة، 5 سنوات وفقًا لنوع الفئة المحددة من البنك.

- قيمة القرض: من 3000 جنيه وتصل إلى 1.5 مليون جنيه.

- الفائدة: 14%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- القرض بدون ضامن.

شروط الحصول على القرض:

- إيصال مرافق أو خدمات حدث لم يمر عليه 3 أشهر.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- سن المقترض لا يقل عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما بنهاية التمويل.

- الحد الأدنى للراتب الشهري 1200 جنيه.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

القرض الشخصي للموظفين بنك قناة السويس:

- مدة القرض: تصل إلى 10 سنوات.

- قيمة القرض: تصل إلى 2 مليون جنيه.

- الفائدة: 13%

- نوع الفائدة: متناقصة.

- القرض بدون ضامن.

شروط الحصول على القرض:

- إيصال مرافق أو خدمات حدث لم يمر عليه 3 أشهر.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- سن المقترض لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما بنهاية التمويل.

- الحد الأدنى للراتب الشهري 1500 جنيه.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.