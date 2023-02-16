«الرقابة على المعاملات التجارية»: 2477 محلا يشارك في الأوكازيون الشتوي

أكد أحمد أبو الفضل، مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، زيادة عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي بشكل يومي، إذ بلغ عددها حتى الآن 2477 محلا، وهذا معدل عالي مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن وزارة التموين لا تتدخل في أمرين هما: «الدخول في الأوكازيون، وتحديد نسب الخصم».

طرق التأكد من حقيقة الخصومات

وقال «أبو الفضل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، إنه لابد من وجود سعرين على كل سلعة إحداها قبل الخصم «السعر القديم»، والأخر بعد الخصم، إلى جانب الاحتفاظ بـ«بون البيع» من شهر سابق وذلك بهدف التأكد من حقيقة نسبة الخصومات وجديتها وأنها غير وهمية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تواجد «بونات البيع» يتم الاطلاع على الفواتير التي تم شراء هذه السلع من خلالها ومن ثم قيام المفتشين بحساب نسبة هامش الربح الخاص بالبائع من خلال بعض العمليات الحسابية.

عقوبات المخالفين

وتابع مدير الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية، أنه يحق لصاحب المحل إدخال جزء من البضائع الخاصة به في الأوكازيون فقط، ولكن بشرط وضع إعلان «لافتة»، تفيد بعدم دخول جزءا ما في الأوكازيون، مشيرًا إلى أن وضع الإعلانات بخصومات وهمية أسلوب خادع ويخضع لعقوبات شديدة للغاية تصل إلى غرامات تتراوح بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه.