«الصحة» تطلق برنامج «أسرة» في 10 محافظات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية

شهدت 10 محافظات إطلاق برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «أسرة»، مستهدفا زيادة وعي ما يزيد عن 10 ملايين مواطن، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبشراكة مع وزارة الصحة والسكان.

10.6 ملايين مستفيد في 10 محافظات

ويستهدف البرنامج 10.6 مليون شخصًا في 625 مجتمع، موزعة بين 10 محافظات مصرية، حيث ينُفذ في محافظات الشرقية والفيوم وسوهاج وأسيوط ضمن المرحلة الأولى، على أن يتم التوسع في كل من البحيرة، الدقهلية، الجيزة، بني سويف، المنيا وقنا لاحقا.

خلق نمو اقتصادي مستدام قادر

وبحسب بيان الوكالة الأمريكية ومؤسسة باثفايندر إنترناشونال العالمية، يأتي البرنامج تماشيا مع استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، التي أطلقتها الحكومة العام الماضي، بهدف ضبط معدلات النمو السكاني، وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تبني سياسات تنموية فعالة من أجل خلق نمو اقتصادي مستدام، قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.