مدير الوكالة الأمريكية: مصر تسعى بقوة لتحقيق التنمية المستدامة

قالت ليزلى ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، إن التعاون الاستراتيجى والتاريخى بين الولايات المتحدة ومصر فعَّال وناجع وملموس، ويداً بيد سنجعل بلدينا أكثر أمناً وازدهاراً وقوة، وعلى مدار عقود، حاولت هذه الشراكة تعزيز التعاون، وملتزمون بالتعاون مع مصر.

وأضافت «ريد»، خلال كلمتها فى المؤتمر الأول للتحالف الوطنى للعمل الأهلى: إنه من دواعى سرورى أن أكون بينكم أمثِّل حكومة الولايات المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لدعم العلاقة بين مصر وأمريكا، ونحتفل بمرور 100 عام بالشراكة والتعاون بين البلدين العظيمين، وسوف نمضى فى هذا التعاون قدماً.

وتابعت: «نجحنا فى حصد هذا التعاون بعد أزمة كورونا والمساعدات الإنسانية التى أحدثتها الصراعات الإنسانية وأزمات التغير المناخى والأزمة الأوكرانية - الروسية، وخير مثال على هذا التعاون بين مصر وأمريكا، أن أواصل التعاون والعمل بروح الشراكة، وهو بالطبع أمر حتمى ومفيد للبلدين، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لخطر الأمن الغذائى».

وقالت: «فى عام 2022، ساهمنا فى دعم سلاسل الإمداد، ولا سيما حبوب القمح والزيوت وزيت عباد الشمس وغيرها من المحاصيل، ونظراً لأن مصر من كبرى المستوردين للحبوب، فعلينا أن نعوض ما حدث بالأزمة الروسية - الأوكرانية، لأنه كان لهذه الأزمة تبعات سلبية على مصر».

وتابعت المسئولة الأمريكية: «الإدارة الأمريكية دعمت مصر بـ50 مليون دولار لدعم الاقتصاد ومساعدة المزارعين المصريين عن طريق تعويض هذا الفقد وتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية، وعلينا أن نتعرف على ما يمكن لأمريكا أن تقدمه لمصر».

وأشارت إلى أنه بعد عقود من الزمان أنفقت حكومات أمريكا نحو 30 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصرى، وهو الشريك المهم والصديق المقرب للحكومة الأمريكية، وقمنا بدعم أكثر من 10 آلاف رائد للأعمال، مؤكدة أن الحكومة المصرية سعت بقوة لتحقيق التنمية المستدامة.