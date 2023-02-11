«طاقة النواب» تناقش تحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية غدا

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، غدا الأحد، عددا من طلبات الإحاطة الموجهة من النواب لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ومنها طلب خاص بتحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية.

طلبات الإحاطة حول خطوط الضغط العالي

وقال حسام عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة تواصل مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الكهرباء، حيث ناقشت في انعقادها الأخير 6 طلبات، ومثلها موجهة لوزير البيئة، وتواصل طلبات الإحاطة حول خطوط الضغط العالي وتحويلها إلى كابلات أرضية، ومحطات كهرباء.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه بشأن تغيير خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية ببعض مناطق مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، على الرغم من خطورة وجود هذه الخطوط على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصمت عبد الفتاح، بشأن عدم موافقة هيئة الطرق والكبارى فرع طنطا، بمحافظة المنوفية، على قيام شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقطاع المنوفية بمد كابل كهرباء لتعديل المسار من خط هوائي إلى كابل أرضي.

تقوية المحولات لاستيعاب الأحمال

وتتضمن طلبات الإحاطة التي تناقشها اللجنة غدا طلبا مقدما من النائب مجدي الأمير، بشأن نقل وتطوير محطة محولات المطرية في محافظة الدقهلية، على أن تقام محطة محولات جديدة لخدمة المركز وعمل مغذيات جديدة لاستيعاب الأحمال المتزايدة .

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدمين من النائب يونس الجاحر، بشأن عدم البدء في تنفيذ محطة محولات «دشلوط - ديروط» بمحافظة أسيوط، علما بأنه صدر قرار رئاسي بتخصيص قطعة أرض لإنشائها منذ أكثر من خمس سنوات، ما أدى إلى تعطل تنفيذ العديد من المشروعات القومية لمنطقتي شمال محافظة أسيوط وجنوب محافظة المنيا.