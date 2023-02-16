عميدة «إعلام القاهرة» السابقة عن القناة الوثائقية: تطور مهم لتوثيق الأحداث

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، إن مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإنشاء قناة وثائقية مصرية هو أمر كانت تحتاج له دولة بثقل ووزن مصر الحضاري والثقافي، فضلا عن أن الأفلام الوثائقية شاهدة على تطور المجتمع وتساهم في نشر الوعي والتنمية الثقافية والمعرفية للشعوب.

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة تشيد بإطلاق القناة الوثائقية

وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابقة، أن هناك اهتماما عالميا بإنتاج الأفلام الوثائقية وذلك من خلال تخصيص قنوات تقدم المادة الوثائقية بشكل متنوع ومختلف لتنال إعجاب الجمهور: «الأفلام الوثائقية لها دور كبير في توثيق الأحداث والشخصيات المؤثرة داخل المجتمع، وتوجه الإعلام المصري للإنتاج الوثائقي يعد تطورا مهما للغاية».

«هويدا»: الإعلام المصري يزخر بالإمكانيات

وأوضحت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، أن الإعلام المصري يزخر بالإمكانيات والكوادر التي تستطيع ان تقدم إنتاج وثائقي متميز وقادر على منافسة جميع القنوات الأخرى، وأن الشركة المتحدة لديها العديد من التجارب الناجحة في مجال الأفلام الوثائقية مثل سلسلة أفلام «أم الدنيا» وأفلام «المعجزة، والنقشبندي» وغيرهما، لأن مصر لديها العديد من الأفلام النادرة.