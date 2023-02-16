أستاذ بـ«إعلام القاهرة» عن القناة الوثائقية: ستنافس الجميع وستوثق التراث المصري

قالت الدكتورة مني الحديدي، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنشاء قناة وثائقية أمر هام للغاية وذلك لتوثيق التراث المصري المتنوع سواء فنيا أو حضاريا أو ثقافيا، مؤكدة أن مصر هي من صنعت الإعلام في الوطن العربي ولابد أن تحافظ على الريادة في هذا المجال، وغنها قادرة على منافسة الجميع.

الإنتاج الوثائقي أساسي لنشر الوعي

وأضافت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنشاء قناة وثائقية يعتبره البعض بالأمر الهين إلا أنه أمر شديد التعقيد ويحتاج إلى العديد من الإمكانيات المادية والفنية واختيار الكوادر البشرية المتميزة، وذلك لتظل القناة الوثائقية مواكبة لأحدث القنوات الوثائقية العالمية، موضحا أن الإنتاج الوثائقي عنصر أساسي في نشر الوعي والتنمية الثقافية والمعرفية الخاصة بالشعوب.

«الحديدي»: الوثائقية مهمة لمواجهة الجماعات الظلامية

وعن أهمية إنشاء قناة وثائقية داخل مصر، أوضحت أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، أن هذا الأمر ضروري للغاية وذلك للحافظ على تاريخ مصر من التشوية أو العبث خاصة بعد محاولة الجماعات الإرهابية وأهل الشر في الخارج من محاولة تشوية الرموز الدينية والثقافية والأدبية والسياسية خلال السنوات الأخيرة، والتي نجحت الدولة المصرية من مواجهة الجماعات الظلامية والقضاء على شرها.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية مرت بالكثير من الأحداث والتطورات عبر تاريخها، ولأبد للجيل الجديد أن يعلم تاريخه ورموزه العظمية عبر السنوات الماضية، مشيرة إلى توقعها بأن تحقق القناة الوثائقية نجاحا كبيرا في الفترة القادمة لأن مصر لديها مادة علمية وتراثية غزيرة غير موجودة لدى القنوات الأخرى.

الوثائقية المصرية قادرة على منافسة الجميع

أكدت «الحديدي» أن القناة الوثائقية المصرية قادرة على منافسة جميع القنوات الأخرى سواء على المستوى المحلى أو الدولي وذلك لما تمتلكه مصر من تراث متنوع و مواهب بشرية وإمكانيات فنية هائلة قائلة: «أعتقد أن المنافسة بين القنوات الوثائقية ستكون لصالح الجمهور لأن كل القنوات ستسعى للتميز من خلال المحتوي المُقدم».