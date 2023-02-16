أستاذ علوم سياسية: القناة الوثائقية خطوة مهمة ستحدث طفرة في صناعة الإعلام

قال نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن القناة الوثائقية التي سيتم إطلاقها خلال أيام، ستحدث طفرة في صناعة الإعلام المصري، ومحتوى طال انتظار وجوده في مصر، حيث ستصدر صورة إيجابية ومعلومات صادقة حول تاريخ الأحداث المصرية.

«الريس»: القناة الوثائقية خطوة مهمة

وأضاف الريس خلال تصريحات لـ«الوطن» أن وجود قناة متخصصة في الشأن الوثائقي خطوة مهمة جدا لتوثيق المعلومة التاريخية و الفنية أو العلمية ويتحدث فيها متخصصون من كل النواحي وكل شخص وفقا لتخصصه، فتلك خدمة كنا نفتقدها وتعيدها لنا الشركة من خلال القناة الوثائقية.

وأوضح أستاذ السياسة بجامعة حلوان، أن القناة الوثائقية سوف يكون لها دورا دوليا في تحسين صورة مصر وتصدير صورة إيجابية للإعلام المصري في الخارج، بالإضافة إلى تقديم معلومات حقيقة وصادقة ودقيقة عن التاريخ المصري في كل المجالات مما يساهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدولة في الخارج.

«الريس» يشكر فريق عمل

ووجه «الريس» الشكر لكل فريق العمل القائم على هذه القناة وغيرها من القنوات وما تقدمه في مختلف المجلات، ومحاولاتها المستمرة لتصحيح الوعي المصري، سواء من خلال المبادرات المختلفة أو الأعمال الدرامية وأخرهم من خلال إطلاق القناة الوثائقية.