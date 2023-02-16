وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة الأزمات وإدارة نظم المعلومات بالمنيا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا غرفة العمليات وإدارة الأزمات وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي ووحدة المتغيرات المكانية بمبني الديوان العام للمحافظة وذلك علي هامش الزيارة التي يقوم بها وزير التنمية المحلية للمنيا اليوم.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية واللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين..

واستمع وزير التنمية المحلية إلي عرض تفصيلي من القائمين علي عمل إدارة التحول الرقمي ونظم المعلومات للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير البيانات والمعلومات في عدد من الملفات المهمة وتعظيم الموارد والاستفادة من منظومة التحول الرقمي للدولة.

تابع وزير التنمية المحلية منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات علي أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف والبناء علي الاراضي الزراعية، وتم الإشارة الي انه يتم التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية الرئيسية بالديوان العام والوحدات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة التسعة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية.

رصد حالات التعديات بالبناء المخالف..

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن منظومة المتغيرات المكانية تعتبر من أهم الوحدات التي تم انشاءها وتعمل في جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء للحفاظ علي الأرض الزراعية في جميع المحافظات ورصد أي حالات تعدي أو متغيرات علي أرض الواقع وسرعة ازالتها في المهد، وأضاف اللواء هشام آمنة أن منظومة المتغيرات المكانية، لها دور فعال في رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الاحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتي تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير في تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين وإزالة اي تعديات أو مخالفات في المهد .

وألتقي وزير التنمية المحلية مع عدد من القائمين علي المنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها محافظة المنيا ، حيث شاهد اللواء هشام آمنة عدد من المنتجات التي تتميز بها المحافظة و يتم عرضها علي منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي يتميز بها أبناء المحافظات المختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي ان الوزارة تسعي لضم عددٍ كبير من المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات والعمل علي تطويرها وتسهيل رفع منتجاتهم علي منصة أيادي مصر بما يساعد المنتجين فى التسويق والبيع للمنتجات وتوفير فرص عمل والحفاظ علي بعض الحرف والصناعات في هذا المجال.

كما أوضح اللواء هشام آمنة إن الوزارة تتعاون في تنفيذ مشروع "أيادي مصر"، مع برنامج الأغذية العالمي وشركة اي-اسواق، ويتم تنظيم زيارات ميدانية لممثلي مشروع أيادي مصر في الوزارة الي المحافظات والالتقاء مع منتجي الحرف اليدوية والتراثية وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لهم للارتقاء بمنتجاتهم، وطرق تسويقها من خلال المنصة، والذي يأتي بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة لأصحاب الحرف التراثية واليدوية، وتعريفهم بكيفية الدخول على منصة "أيادي مصر" والتسجيل عليها، لتسويق كافة المنتجات اليدوية والتراثية داخل مصر وخارجها، حيث يتم تصوير المنتجات بالشكل المناسب وعرضها على المنصة للعملاء، بعد التعرف علي كيفية التغليف الجيد لوصول المنتج إلى العميل في أفضل صورة ممكنه، مما يدعم عملية التسويق المستمر للمنتجات، فضلًا عن جودتها وقيمتها الفنية والتراثية التي يتميز بها أبناء المحافظات المصرية.