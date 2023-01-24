مصاريف استمارة الثانوية العامة 2023.. مستلزمات الامتحان بـ200 جنيه

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصاريف استمارة الثانوية العامة 2023، للتقدم لإتمام الامتحانات، والتي بدأت يوم 15 يناير الجاري وتستمر حتى يوم الخميس 23 فبراير 2023، بعد أن أتاحت التسجيل على الموقع الرسمي لبوابة مركز المعلومات.

مصاريف استمارة الثانوية العامة 2023

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي، أن الطالب يسدد مصاريف استمارة الثانوية العامة 2023، بقيمة 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحان، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى والثانية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه وفقاً للقرار الوزاري 141 لسنة 2022، يسدد الطالب المتقدم للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة رسوما قدرها 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 210 جنيهات رسوما إضافية.

التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس

في سياق منفصل، وجهت الوزارة الإدارات التعليمية، بالتأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الإدارات التعليمية على امتحاناتها وتعتمد نتائجهما ومراجعة صحة حصول الطلاب علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد الكشوف الخاصة بتلك المدارس.

20 جنيها بيان درجات

وأوضحت، أنه يتم سداد 20 جنيها؛ نظير استخراج بيان درجات رسوب عن كل طالب راسب مقيد، على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحواله بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة العامة للامتحانات.