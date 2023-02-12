آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. يبدأ تسليمها بالمدارس اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، موضحة أنّ التسجيل متاحا لطلاب الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الاستمارات الإلكترونية، حتى الخميس 23 فبراير.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور رسمي عنها، أنّ طلاب الثانوية العامة يبدأون تسليم الاستمارات الإلكترونية من المدارس اليوم، تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أنّ آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 سيكون نهاية الأسبوع المقبل.

الاستمارات الإلكترونية

وتزامنا مع تحديد وزارة التعليم آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، جرى إعلان آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس 2 مارس، كما حددت آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للمدارس الخميس 6 أبريل المقبل، ولن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.