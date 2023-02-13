تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.. اعرف آخر موعد لتسليمها بالمدارس

بدأت المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، استلام الاستمارات الإلكترونية من الطلاب للتقدم لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية، وذلك بعد فتح باب التقديم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 يوم 15 يناير الماضي، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنّ آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2023 للمدارس، 2 مارس المقبل، وآخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، 23 فبراير الجاري.

مواد امتحان الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن جميع الطلاب المتقدمين للامتحان الثانوية، سيؤدونه في المواد التخصصية التي تضاف إلى المجموع والعامة التي لا تضاف إلى المجموع، وجميعها مواد نجاح ورسوب على النحو التالي:

- المواد العامة التي تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية).

- المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).

- المواد التخصصية التي تضاف إلى المجموع :

- طلاب الشعبة الأدبية (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق).

- طلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية).

- طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية).

- يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات الأجنبية التالية: (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية) كلغة أجنبية أولى.

- يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية: (الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الصينية) كلغة أجنبية ثانية.

- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب، هي اللغة الإنجليزية، يتعين على الطالب أداء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية في لغة من بين اللغات الآتية: (الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية) .

- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة (الفرنسية أو الألمانية)، يُشترط أن يكون امتحان الطالب للغة الأجنبية الثانية في مادة اللغة الإنجليزية.

- يؤدث الطالب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التي أدى فيها الامتحان في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولا يجوز تغييرها مطلقًا.