إجراءات حصول ذوي الإعاقة الشديدة على بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تيسير إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يتم الاكتفاء فقط بتقديم تقرير طبي معتمد من أحد مستشفيات وزارة الصحة، أو من هيئاتها، أو تقرير من مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو من المستشفيات التعليمية والجامعية، أو المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية، وكذلك المستشفيات الخاصة.

الفرق بين المرحلتين الأولى والثانية لبطاقة الخدمات

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، إلى أن المرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة تشمل الإعاقات الواضحة الشديدة، مثل الشلل الرباعي، وضمور العضلات، والإعاقات الذهنية، والمرحلة الثانية تشمل الإعاقات بالغة الشدة والشديدة وكذلك المتوسطة، ماعدا اضطرابات التواصل وصعوبات التعلم وأمراض القلب.

وأكدت الوزارة، أن إعاقات المرحلة الثانية تشمل أيضا حالات تيبس المفاصل المتوسط، وبتر طرف أو أكثر، سواء من الأطراف العلوية أو السفلية، وتشوهات العمود الفقري، وحالات الجزام.

طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لمستحقيها بألوان محددة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى طرح بطاقة الخدمات المتكاملة لمستحقيها وفقًا لألوان محددة، هي الأزرق، والأخضر، والإرجواني، ليدل كل لون على نسبة الإعاقة ودرجتها، حيث تم تحديد الأزرق للإعاقات الشديدة والإعاقات بالغة الشدة، والأخضر للإعاقات المتوسطة، والإرجواني للإعاقات البسيطة.