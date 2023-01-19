طرح الأغنية الرسمية لفيلم «المطاريد» بصوت بهاء سلطان

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «المطاريد»، الأغنية الرسمية للفيلم، الذي غناءها الفنان بهاء سلطان، تحت عنوان «براحة يا شيخة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «براحة يا شيخة» لبهاء سلطان

وجاءت أغنية «براحة ياشيخة»، من كلمات منه عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج ياسر سامي.

موعد طرح فيلم المطاريد

ويطرح فيلم «المطاريد»، يوم 25 يناير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، يعود صلاح من أمريكا بعد وفاة والده لاستلام ميراثه، ويسعى لبيع الأملاك التي تتضمن نادي كرة قدم، فيمر بالعديد من المواقف الغير متوقعة.

أبطال فيلم المطاريد

ويشارك في بطولة فيلم «المطاريد» أحمد حاتم، تارا عماد، محمود الليثي، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، حسن مالك، طه دسوقي، مصطفي غريب، إياد نصار، محمد السويسي، ومن تأليف صلاح الجهيني، ومن إخراج ياسر سامي.