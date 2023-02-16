مدير محطة معالجة صرف صحي «أبو تشت» في قنا لـ قنا الحياة: المشروع يخدم 7 قرى

نشرت قناة «الحياة»، تقريرا عن متابعة لأعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي أبو تشت في محافظة قنا.

وقال المهندس محمود فاروق، مدير السلامة المهنية بمحطة معالجة أبو تشت بقنا، إن مبادرة حياة كريمة وفرت فرص عمل كثيرة للشباب، ومحطة أبو تشت عبارة عن محطة للمعالجة، بطاقة 25 ألف متر مكعب في اليوم.

خدمة 7 قرى بأبو تشت

وأوضح المهندس تيسير خالد، مدير مشروع محطة معالجة أبو تشت بقنا، أن المشروع يخدم 7 قرى من قرى مركز أبوتشت، وبسعة استيعابية 25 ألف مكعب في اليوم وعلى مساحة 150 فدانا.

ولفت إلى أن المشروع ينقسم إلى شريحتين «أ» و«ب»، ويتكون من 12 حوضا ومحطة رفع.

المشروع مقام على مساحة 150 فدانا

توسعات محطة معالجة صرف صحي أبو تشت على مساحة 150 فدانا بطاقة استيعابية 25 ألف متر مكعب في اليوم.

محطة معالجة صرف صحي أبو تشت تخدم 7 قرية في مركز أبو تشت.

توسعات محطة معالجة أبوتشت توفر 2000 فرصة عمل للأهالي.

تكلفة توسعات محطة معالجة صرف صحي أبو تشت تجاوزت 500 مليون جنيه.