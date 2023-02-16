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قناة الحياة تعرض تقريرا عن مشروع طرد صحي ببلاد المال في قنا.. طوله 6 كيلومترات

كتب:

محمد عزالدين
04:46 م | الخميس 16 فبراير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرًا تلفزيونيًا عن استمرار العمل في مشروع طرد صرف صحي بلاد المال قبلي، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في أبو تشت بقنا.

المشروع بطول 6 كيلومترات

خط طرد صرف صحي في «بلاد المال قبلي» بطول 6 كيلومترات.

خط طرد صرف صحي بلاد المال قبلي يخدم قرى الكعيمات وكوم جابر والرفشة والتوابع.

ويستقبل خط طرد بلاد المال قبلي من المحطات الفرعية وينقلها إلى محطة معالجة أبوتشت.

قال المهندس حمد أحمد، مدير تنفيذ مشروع شبكة صرف صحي بلاد المال بأبوتشت، إن المحطة تخدم قرية بلاد المال و6 بيارات فرعية وبيارتين ثانويتين، لافتا أن هذا الخط رئيسي بالقرى المحيطة بأبوتشت.

توفير فرص عمل كثيرة

من جانبه قال المهندس ياسر عطا، مدير مشروع خط طرد بلاد المال، إن مشروع قرية بلاد المال قبلي يخدم قرى أبوتشت بطول 5 كيلو و600 متر، ومتوسط عمق الحفر 3 أمتار، لافتا أن المشروع وفر فرص عمل كثيرة للشباب من جميع مناطق قرى أبوتشت.

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