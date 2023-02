صور فضائية مذهلة للصدع الكبير تكشف كيف بدأ الزلزال في تركيا؟ «فيديو»

رصدت الأقمار الصناعية تصوير الأرض وتقييم الأضرار الهائلة التي لحقت بتركيا وسوريا بسبب سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت يوم 6 فبراير الماضي، حيث أظهرت الصور الجديدة من شركة تكنولوجيا «ماكسار» الأمريكية لمراقبة الأرض، شقوقا سطحية، ظهرت عندما اصطدمت 3 لوحات من الغلاف الصخري في المنطقة المتأثرة، الألواح الأناضولية والعربية والإفريقية، الإثنين الماضي.

ويعبر شق سطحي مدينة نورداجي التركية، حيث لقي آلاف الأشخاص حتفهم تحت المباني المنهارة، فيما التقطت أقمار ماكسار أيضا لمحة عن التشقق بالقرب من مدينة تورك أوغلو، على بعد حوالي 32 كيلومترا شمال نورداجي التركية، حيث يمكن رؤية الصدع عبر مسافة عدة كيلومترات.

NEW: @Maxar’s satellite imagery clearly reveals the multi-km-long surface rupture extending along the Gölbaşı-Türkoğlu segment of the East Anatolian Fault as a result of the 7.8 magnitude earthquake in southern Turkey. pic.twitter.com/915oWD9b1E