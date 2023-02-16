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صور فضائية مذهلة للصدع الكبير تكشف كيف بدأ الزلزال في تركيا؟ «فيديو»

كتب:

محمد علي حسن
03:09 م | الخميس 16 فبراير 2023
صورة فضائية للصدع الكبير

صورة فضائية للصدع الكبير

رصدت الأقمار الصناعية تصوير الأرض وتقييم الأضرار الهائلة التي لحقت بتركيا وسوريا بسبب سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت يوم 6 فبراير الماضي، حيث أظهرت الصور الجديدة من شركة تكنولوجيا «ماكسار» الأمريكية لمراقبة الأرض، شقوقا سطحية، ظهرت عندما اصطدمت 3 لوحات من الغلاف الصخري في المنطقة المتأثرة، الألواح الأناضولية والعربية والإفريقية، الإثنين الماضي.

ويعبر شق سطحي مدينة نورداجي التركية، حيث لقي آلاف الأشخاص حتفهم تحت المباني المنهارة، فيما التقطت أقمار ماكسار أيضا لمحة عن التشقق بالقرب من مدينة تورك أوغلو، على بعد حوالي 32 كيلومترا شمال نورداجي التركية، حيث يمكن رؤية الصدع عبر مسافة عدة كيلومترات.

وتعد هذه الصور التي تم التقاطها من قبل الباحثين وشهود العيان على الأرض شهادة على القوة الهائلة التي أطلقتها سلسلة الزلازل التي بلغت ذروتها مع هزتين سجلت عند 7.8 و7.5  على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

وتكشف صورة تمت مشاركتها على «تويتر» بواسطة عالمة الجيولوجيا الأمريكية شريا أرورا عن حافة تشبه الجرف تقسم ما كان سابقا منحدرا ناعما مغطى بالثلوج، بحسب «سكاي نيوز».

الشقين المنفصلين بسبب الهزتين الرئيسيتين الأسبوع الماضي هما من بين الأطول

وكانت الأقمار الصناعية المملوكة لدول أوروبية لرصد الأرض قد كشفت سابقا أن الشقين المنفصلين بسبب الهزتين الرئيسيتين الأسبوع الماضي هما من بين الأطول التي شوهدت على الإطلاق، بحسب البروفيسور تيم رايت، الذي يقود مركز بريطانيا لرصد ونمذجة الزلازل والبراكين والتكتونية.

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