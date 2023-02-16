خروج 6 مصابين من المستشفى عقرهم كلب ضال بالمنوفية

خرج 6 مصابين عقرهم كلب ضال من مستشفى أشمون العام بالمنوفية، بعد تلقي العلاج اللازم في المستشفى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وأكد المصابون أنهم تعرضوا لهجوم أثناء سيرهم في أحد شوارع مدينة أشمون.

أسماء المصابين في واقعة عقر كلب

قال مصدر طبي بالمستشفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المصابين في واقعة هجوم كلب ضال عليهم هم، «ا.ج»، 30 عاما ربة منزل، و«ح.س» 50 عاما، ربة منزل، و «س،.ا» 36 عاما محامية، و«م.م» 17 سنة وطالبة، و«س.خ» 36 ربة منزل، و «ع.ر»، 42 عاما طبيب، موضحاً أن جميع المصابين خرجوا بعد تلقي العلاج اللازم.

مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا بالواقعة

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة 6 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى، والانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين إصابتهم إثر هجوم كلب ضال عليهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

القضاء على الكلب الضال في أشمون

قال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم القضاء على الكلب وإرسال العينات التي تم أخذها منه إلى المعامل بالقاهرة لبيان ما إذا كان مصاباً بالسعار من عدمه.