وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني لـ«القاهرة الإخبارية»: حالتنا الاقتصادية استثنائية

قال أمين سلام، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن المواطن اللبناني يواجه حالة من الانسداد والتحديات والصعوبات بكل تفاصيل الاقتصاد؛ من لقمة عيشه إلى أمواله لحياته للظروف الاجتماعية والصحية.

الحالة الاقتصادية اللبنانية

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «حالة انعكاس غير مسبوق بإقرار من البنك الدولي وكل المنظمات العالمية، الحالة الاقتصادية اللبنانية استثنائية في العصر الحالي، ولم نشهد لها مثيلا».

الاحتياطي النقدي

وتابع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني: «موضوع احتياط النقد الأجنبي يلخص السياسة والإدارة الفاشلة للأسف التي مرت على لبنان، على الأقل في العقدين الماضيين، لأنه من غير المسموح لبلد صغير كلبنان بمرحلة من المراحل كان عنده فوق الـ100 مليار من احتياطيات نقدية في العملة الصعبة، وهذه الاحتياطيات التي هدرت بسوء تخطيط وسوء إدارة وكان الجزء الأكبر منها نتيجة للفساد، وعدم وجود رؤية اقتصادية ولا نظر للنمو، وعلى مر سنوات ننتظر تحويل النظام في لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد صناعي، وهذا لم يحدث حتى الآن».