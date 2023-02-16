مدرب جمهورية شبين: الصعود للدوري الممتاز هدفنا بعد تصدر المجموعة

نجح فريق جمهورية شبين في تصدر مجموعة وجه بحري في دوري الدرجة الثانية المؤهل للدوري الممتاز، بعد الفوز مؤخراً على نادي طنطا، حيث يأمل أبناء محافظة المنوفية في الصعود إلى الدوري الممتاز، بعد الدعم الكبير الذي وجده الفريق من جمهور شبين الذين شاركوا بالآلاف في تشجيع الفريق خلال المباريات الأخيرة.

تصريحات عصام شعبان المدير الفني لنادي جمهورية شبين

وأكد الكابتن عصام شعبان، المدير الفني لنادي جمهورية شبين، أن الصعود للدوري حلم مشروع لجميع الأندية ونحن نتمنى أن تكلل الجهود الكبيرة من اللاعبين والجهاز الفني للصعود للدوري الممتاز وتحقيق الحلم بعد تصدر المجموعة، مشيرًا إلى أن المباراة الأخيرة مع نادي طنطا شهدت دعمًا كبيرًا من الجماهير ما قدم دفعة معنوية كبيرة للاعبين لتحقيق الفوز وتصدر المجموعة.

المباريات ستحسم بشكل كبير الفريق الصاعد للدوري

وأضاف المدير الفني لنادي جمهورية شبين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك جهودا كبيرة من اللاعبين لتحقيق الحلم والصعود للممتاز، قائلا: « اللاعبون هما أصحاب الفرح الحقيقي لأن كله مجهودهم»، مؤكداً أن الـ 4 مبارايات المقبلة ستحدد بشكل كبير الفريق الذي سيصعد من المجموعة إلى الدوري الممتاز، خاصة أن الفرق المتنافسة على الصدارة 7 فرق والنقطة الواحدة تُحدد مصير الصعود.

وطالب «شعبان»، الجماهير من أبناء المنوفية مساندة الفريق خلال المباريات المقبلة والعمل على دعم اللاعبين معنويا، واللاعبين ماديا من قبل النادي والمحافظة خاصة مع دعم المحافظ للفريق بـ 50 ألف جنيه بعد الفوز على فريق طنطا في الجولة الأخيرة.