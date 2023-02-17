تطورات الحالة الصحية لـ3 مشاهير من الوسط الفني.. بينهم حلمي بكر

شهدت الأيام الماضية إصابة عدد من الفنانين بوعكات صحية داخل الوسط الفني، ليترددوا على المستشفيات، منهم من التحق بالعناية المركزة، والآخر قضى فترة داخل المستشفى وغادرها، وحاليا في فترة نقاهه.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه الأزمات الصحية:

نجل محمد ثروت

يقضي المخرج والفنان أحمد نجل المطرب محمد ثروت أيامه داخل أحد المستشفيات، تحت الملاحظة بعد تعرضة لأزمة صحية مفاجئة، إذ أصيب بجلطة في الشرايين بسبب ضغط العمل.

وظهر الفنان الشاب وطمأن جمهوره ومحبيه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحسن حالته الصحية ويتواجد فترة بسيطة في المستشفي تحت الملاحظة.

حلمي بكر

في سياق منفصل، أكد الدكتور نور أبو حساب الصديق المقرب للموسيقار حلمي بكر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتمتع بحالة صحية جيده ويمكث بضعة أيام في منزلة فترة نقاهه، وذلك بعد تعرضة لأزمة صحية شديدة مؤخرًا دخل على إثرها المستشفى قضى فيها ما يقرب من 20 يومًا داخل العناية المركزة.

ياسمين غيث

غادرة الفنانة ياسمين غيث منذ ساعات المستشفى بعد إجراء عملية جراحية لإزالة ورم سرطان، وذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «ياسمين الحمد لله خرجت من المستشفى و قدمها فترة تعافي وعلاج وعلاج طبيعي ومتابعات طويلة.. الحمد لله هي أحسن شوية.. إدعولها بتمام الشفاء».