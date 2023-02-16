برلماني عن قناة الوثائقية: خطوة مهمة لنشر الوعي والتنمية الثقافية

أشاد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب «مستقبل وطن»، بخطوة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطلاق قناة خاصة بالأعمال الوثائقية فقط، مؤكدا أن تدشين قطاع الإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، خطوة مهمة فى تاريخ الإعلام المصري.

وأضاف «عريبي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الإنتاج الوثائقي عنصر أساسي فى نشر الوعي والتنمية الثقافية والمعرفية الخاصة بالشعوب والحضارات والنماذج والتجارب والأحداث التاريخية والمعاصرة.

توثيق مختلف الأحداث

وأضاف عضو لجنة القيم، أن القناة المنتظرة فرصة عظيمة لخلق منافسة قوية في إنتاج هذه الأعمال، التي لا تقتصر على الأحداث التاريخية فقط، بل توثق أحداثًا سياسية ورياضية وفنية وإعلامية، وتتطرق لحياة الشخصيات، بما يعبر عن الهوية المصرية، وتكون مصدرًا معلوماتيًا لمختلف الأجيال وخاصة الشباب، موضحا أن الأفلام الوثائقية لها أهمية كبيرة، والعديد من الدول تتنافس في تقديم هذا المحتوى.

توعية الشباب

وتابع عريبي: «المواطن يحتاج إلى التوعية بكل أشكالها، سواء على المستوى المعرفي أو العلمي أو التكنولوجي، وهو ما يتحقق من خلال هذه الأفلام»، مؤكدا ضرورة توعية الشباب تحديدًا، باعتبارهم يمثلون شريحة مجتمعية كبيرة، وكونهم مستقبل الوطن، كما أنَّها فرصة لتصحيح المفاهيم والرد على بعض الأفلام السابقة المليئة بالعديد من المعلومات المغلوطة.