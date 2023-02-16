عميد المعهد العالي للفنون الشعبية: القناة الوثائقية تحفظ الذاكرة الشعبية لمصر

أشاد الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وخبير التراث الثقافي غير المادي باليونيسكو، بفكرة إطلاق القناة الوثائقية، قائلا إنها تعد خطوة شديدة الأهمية على المستوى الوطني، وسيكون لها دورا مهما فيما يطلق عليه خبراء التراث والمثقفين «حفظ الذاكرة الشعبية في مصر»، والمقصود به كل ما يرتبط بالعادات والتقاليد الشعبية والمعارف والمعتقدات وفنون الآداء الشعبي، والحرف والصناعات الشعبية.

انطلاق قناة الوثائقية

وأضاف «جاد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التوثيق يجب أن يرتبط بالسياق الشعبي لهذه الممارسات الشعبية، ولذلك يجب على القناة التعرف على الكثير من الدراسات العلمية الرصينة التي يقوم بها الأساتذة والخبراء في التراث الشعبي في المعهد العالي للفنون الشعبية ومتحف الفنون الشعبية ومركز دراسته بأكاديمية الفنون.

وأشار إلى أنه يجرى توثيق التراث الشعبي ميدانيا في مختلف البيئات المصرية، سواء الخاصة بفولكلور البحر أو البدو أو الريف أو الحضر، بما يشمله من مئات الممارسات الشعبية.

دور قناة الوثائقية

وتابع أن دور القناة سيمثل طفرة في توثيق هذا التراث، حيث إن الإمكانيات التقنية للقناة تسهم في تكوين أرشيف وطني للتراث الشعبي شديد الثراء، مثل الأزياء الشعبية المصرية، إذ يمكن للقناة عمل سلسلة من الأفلام حول العناصر الجمالية للأزياء الشعبية، خاصة المرتبطة بالنساء ومكملات الزي من حلي سواء العنق أو القدم أو اليد لأنها تعكس الكثير من المهارات الشعبية في أكثر من بيئة، وكذلك الاحتفالات الشعبية المرتبطة بمناطق بعينها.