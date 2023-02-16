حزب العدل: «الوثائقية» تحافظ على هوية المجتمع المصري من محاولات التشويه

أشاد معتز الشناوي المتحدث، الرسمي باسم حزب العدل، بفكرة إطلاق القناة الوثائقية، مؤكدا أهمية تدشين قناة للأفلام الوثائقية، باعتبارها مصدرًا قويًا وموثوقًا للمعلومات التاريخية غير المغلوطة، بما يسهم في توعية وإطلاع الأجيال الجديدة على الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية على أرض الواقع في كل محافظات مصر وعلى المستوى الدولي.

أهمية الأفلام الوثائقية

وأضاف «الشناوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأفلام الوثائقية لها أهمية كبيرة، وعديد من الدول تتنافس فى تقديم هذا المحتوى، خاصة أنها من الوسائل التي تسهم في تحقيق عملية تعلم ذات معنى، مشيدا بالاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة، والتي استطاعت في زمن قياسي أن تعيد العصر الذهبي للإعلام المصري، وتؤكّد رسالتها الوطنية في الحفاظ على المجتمع المصري من محاولات التشويه.

مجابهة محاولات طمس الهوية

وأكد «الشناوي» على أن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لأول قناة وثائقية، ستكون له إسهاماته الواضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية، وفوضى الانفتاح التكنولوجي، وستعيد التوازن للمشهد الإعلامي المصري والعربي، وإطلاق القناة يمثل الخطوة الجادة التي تحمل بين طياتها إضافة مهمة وقوية للإعلام الوطني.