حالات حصول الموظفين على إجازة مرضية مدفوعة الأجر بعد تقديم الأوراق المطلوبة

حدد قانون الخدمة المدنية الإجازات والحالات التي يحق للموظف في الخدمة المدنية الحصول على الإجازة سواء كانت مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر، بعد تقديم الأوراق التي تثبت حالته الصحية أو سبب تقديمه على إجازة فترة طويلة.

حالات الإجازة المرضية مدفوعة الأجر

وأوضحت المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الحالات التي يستحق فيها الموظف الحصول على إجازة مرضية سواء كانت مدفوعة الأجر بالكامل أو جزء من الأجر، وتمنح من المجلس الطبي المختص، موضحة أنه يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل خلال الـ3 أشهر الأولى للموظف المرض.

وأضافت مادة القانون أن الـ3 أشهر التالية للثلاث الأولى يحصل فيها الموظف المرض على أجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي للموظف، ولكن إذا وصلت المدة إلى 6 أشهر التالية يكون الأجر الوظيفي في هذه الحالة 50% من أجره الوظيفي.

وأشار القانون إلى أنه في حالة كان الموظف المقدم على طلب الإجازة يتخطى سن الخمسين فيحق له 75% من الأجر الوظيفي، كما يحق للموظف تقديم طلب من الإجازة المرضية بدون أجر وفقا للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، ويجوز للموظف أن يقدم طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان للموظف رصيد منها.

حالات المرض المزمن

ومن حالات الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل وأقرها القانون في المادة (51) منه إذا كان الموظف مريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها إلى وزير الصحة، فيكون له إجازة استثنائية مدفوعة الأجر في تلك الحالة فقط، وذلك إلى أن يشفى أو يستقر حالته بشكل يمكنه من العودة إلى العمل أو يظهر أ عجزه عجزوا كاملا.