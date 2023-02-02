هويدا حافظ تكتب: في الإجازة.. 7 فوائد

منذ أيام قليلة بدأنا إجازة نصف العام، وفرحنا بنجاحنا في «التيرم الأول» بعد شهور من المذاكرة والإجتهاد، والآن من حقنا أن نستمتع بإجازتنا ونجتهد أيضًا لكى نستفيد بكل لحظة فيها.. صحيح أن أيام الإجازة فرصة للراحة والنوم لساعات أطول، ولكنها فرصة أكبر لممارسة هواياتنا بشكل مكثف، والخروج مع عائلاتنا وأصحابنا لاكتشاف مناطق جديدة فى بلدنا الحلوة، وليس فقط الذهاب إلى «المولات» أو «المطاعم» أو «الملاهي»، فكل محافظة فى بلدنا بها أماكن سياحية وأثرية تستحق الزيارة والاستمتاع والفخر بها، ويأتى إليها السياح من جميع أنحاء العالم، وينفقون الكثير من الأموال لزيارتها، وربما تكون قريبة منا، ولم نفكر يومًا فى الذهاب إليها.

أصحابى وصحباتي.. انتهزوا كل يوم من أيام الإجازة لعمل خطة لزيارة أكبر قدر ممكن من معالم بلدنا الغالية، اجعلوا إجازتكم مثيرة ومثمرة لكم ولمن حولكم، كل يوم نتعلم «حاجة» جديدة، كل يوم نكتسب خبرة مفيدة، اجعلوا أيضًا كل يوم يحمل لكم ذكرى جميلة تضيفونها لألبوم ذكرياتكم مع أسركم وأصحابكم، بأشياء كثيرة يمكن أن تجمعكم معًا فى تنظيم يوم رياضى، أو زيارة للمعالم السياحية والأثرية، أو قضاء يوم فى حدائق مصر الجميلة والاستمتاع بالجو الجميل فى هذا الوقت من العام.

أصحابى وصحباتي.. لا تفوِّتوا أيضًا فرصة زيارة معرض الكتاب الذى بدأت فعالياته منذ أيام، وبه العديد من الأنشطة الممتعة بجانب آلاف الكتب والقصص المتنوعة، وانتقوا بعضها لتأخذوها معكم إلى منازلكم، لتكون لكم خير صديق، وأجمل رفيق يصحبكم طوال الإجازة وفى أيام المدرسة، وبعد المذاكرة، وطوال رحلة حياتكم، فهو لن يبخل عليكم بكنوزه، كما أنه يأخذكم فى رحلة إلى عالم بلا حدود لينقل لكم خبرات الآخرين، وخلاصة تجاربهم ومعلوماتهم وأبحاثهم وآرائهم، وتنسج كلماته المعرفة والخبرة والمعلومة والقصة والرواية والحقائق العلمية التاريخية، وغيرها من الكنوز فى كل مجالات الحياة.

أصحابى وصحباتي.. رغم أن هذا الشهر قصير فى أيامه، ولكنه يجمع بين الإجازة و بدء «التيرم» الثاني، فاشحنوا أيام الإجازة بالطاقة لتستأنفوا الدراسة بحيوية ونشاط وحب، خاصة والعالم يحتفل بعيد الحب في نفس الشهر.. فأحبوا بعضكم البعض.. ومدرستكم.. ووطنكم الرائع، واحتفظوا بأجمل ذكريات الحب الحلوة التى تجمعكم بأصحابكم وأسركم فى أجمل معالم فى بلدكم، فى هديتنا لكم ألبوم ذكرياتنا الحلوة، لتسجلوا أجمل الذكريات التى تكبر معكم يومًا بعد يوم، وتستمتعوا بأجمل الأوقات جمعتكم بأحبابكم وتضيفوا لها كل يوم ذكرى جديدة.

أصحابى وصحباتي.. كل لحظة والحب يجمع بيننا ويهذب سلوكنا، ويجعلنا نحرص على سعادة كل من حولنا.. كل لحظة ونحن فى حب وخير وسلام فى بلدنا مصر أحب وأجمل الأوطان.. وكما قالوا قديمًا.. فى السفر سبع فوائد.. فاجعلوا فى الإجازة 7 فوائد.

مقال الكاتبة الصحفية هويدا حافظ رئيس تحرير مجلة فارس في العدد الجديد من المجلة.