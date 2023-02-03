5 أماكن بمطروح يمكن زيارتها خلال الإجازة بـ5 جنيهات.. فسحة على قد الإيد

تتميز محافظة مطروح، بالجمال والمناظر الطبيعية الخلابة، حيث أطلق البعض بأنها «مالديف مصر»، كما أنها تتميز بمقاصد ومزارات سياحية وترفيهية، يقصدها العديد من المواطنين، للاستمتاع بها وبجوها، في قضاء الإجازة، لذلك يبحث الزوار عن أبرز الأماكن التي يتم الاستمتاع من خلالها، والسعر على قد الإيد.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الأماكن السياحية والأثرية في المحافظة، لقضاء الإجازة بها والاستمتاع بجوها في فصل الشتاء.

متحف روميل

متحف روميل، الذي يضم مقتنيات من الحرب العالمية الثانية للقائد الألماني إرفين روميل، يقصده هواة الأثار الحربية، للاستمتاع بالتاريخ والمشاهد الجميلة داخل المتحف، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للمتحف 10 جنيهات للفرد، بينما الطالب 5 جنيهات.

متحف آثار مطروح

متحف آثار مطروح، هو أحد المتاحف التي تمثل مختلف العصور، يضم أكثر من 1000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية، فضلا عن قطع أثرية، تعود لحقبة حكم إحدى الأثر الليبية لمصر في العصر القديم، ولذلك يحتوي على قطع ذات أهمية تاريخية، يبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد، أما الطالب 10 جنيهات.

القرية البدوية

أما القرية البدوية، فيذهب إليها الزوار لقضاء وقت ممتع بعيدا عن الزحام وضغوط الحياة والاستمتاع بالأجواء التراثية البدوية، وهي مكان يجمع مفردات الحياة التراثية والتقليدية لبدو مطروح، أبرزها الأدوات التي تستخدم في الحياة اليومية والملابس والخيام وحديقة حيوانات صحراوية مصغرة، وغيرها من المفردات، وتضم القرية مطعم بدوي وكافيتريا وجلسات بدوية، وتكلفة دخول القرية تتراوح بين 5 و10 جنيهات للفرد.

ملاهي كورنيش مطروح

كورنيش مرسى مطروح، يحتوي على حديقة خاصة بالملاهي، للاستمتاع بها، وتبدأ التذكرة للعبة الواحدة من 5 جنيهات حتى 50 جنيها حسب نوع اللعبة، وتشهد هذه الحديقة إقبالا جماهيريا من الزوار سواء من المحافظة أو غيرها من المحافظات الأخرى، لقضاء الإجازة اليومية بها.