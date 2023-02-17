تعليمات مهمة من مترو الأنفاق للركاب.. اعرفها بالتفصيل تجنبا للغرامة

كشفت هيئة المترو عن كيفية التنقل بالطريقة الصحيحة، بين مختلف الخطوط لجميع المحطات، موضحة أن أول هذه الطرق هي شراء التذكرة ثم التأكد من الاتجاه الصحيح الذي يرغب المسافر في الذهاب إليه والانتظار حتى يفتح أبواب القطار تماماً قبل الركوب، فضلا ًعن النزول عند اقتراب المحطة.

استخدام المصاعد مخصص فقط للأشخاص غير القادرين على الحركة

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يجب الوقوف على اليمين على السلالم المتحركة لإفساح الطريق للأشخاص المستعجلين، واستخدام المصاعد مخصص فقط للأشخاص غير القادرين على الحركة و ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحذرت الهيئة من اصطحاب الحيوانات والأكل والشرب داخل القطار وسحب مقبض الطوارئ بشكل غير لائق، وحمل أشياء كبيرة داخل القطار، وحمل الأشياء الخطرة داخل القطار (إسطوانات الغاز، المواد القابلة للاشتعال، الآلات الحادة والأدوات للانفجار.

عدم الصعود أو النزول عند سماع صافرة التنبيه الخاصة بإغلاق أبواب القطار

وأشارت إلى أن قواعد الأمان هي البقاء خلف خط الانتظار على الرصيف وأن تحمل متعلقات شخصية، لا تعرض نفسك للخطر، وممنوع تماما النزول على سكة القطار، وفي حالة وقع أي حادث يرجى إبلاغ أحد موظفي RDMC وسيقومون باللازم على الفور، مؤكدة أنه من المهم عدم إعاقة إغلاق الأبواب وعدم الصعود أو النزول عند سماع صافرة التنبيه الخاصة بإغلاق أبواب القطار.