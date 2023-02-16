«س و ج» كل ما تود معرفته عن الخط الثالث للمترو.. وصول 25 قطارا جديدا

أجابب الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن جميع الأسئلة الخاصة بالخط الثالث للمترو، الذي يتكون من أكثر من مرحلة، عبر موقعها الرسمي، في إطار حرص الهيئة على توفير وسائل نقل جماعي أخضر مستدام صديق للبيئة، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي.

كم طول الخط الثالث للمترو؟

يمتد الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة.

وما هي محطاته؟

تدبأ محطاتها بمحطة عدلي منصور المركزية بشرق القاهرة مرورًا بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد، ثم يعبر المترو أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات ثم يتفرع شمالًا إلى إمبابة وجنوبًا إلى المهندسين وصولًا لجامعة القاهرة.

من إمبابة والمهندسين يمتد الخط الثالث مارًا أسفل النيل وصولًا للمحطة التبادلية عدلي منصور وتنعكس أهميته في أنه أول محور عرضي يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، ويحقق الترابط مع منظومة وسائل النقل المختلفة.

ما آخر مستجدات تنفيذ الخط الثالث؟

تعمل الهيئة على استكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو بطول 41.7 كم، حيث سبق الانتهاء من تنفيذ المراحل الأولى والثانية والرابعة والجزء الأول من المرحلة الثالثة، وجاري العمل في المسافة من الكيت كات إلى محور روض الفرج شمالًا وجامعة القاهرة جنوبا بطول 13.7 كم مع استكمال توريد الوحدات المتحركة.

ما موقف توريد القطارات للخط؟

أكدت الهيئة في تقرير لها، وصول 25 قطارًا من إجمالي 32 قطارًا بالإضافة إلى 15 قطارًا موجودة بالخدمة.

ما هي محطات الرابط للخط الثالث للمترو؟

محطة ناصر ومحطتي العتبة وجامعة القاهرة ومحطة عدلي منصور ومحطة وادي النيل، ومحطة الإستاد.

وما هي مراحل تنفيذ الخط الثالث؟

المرحلة الأولى هي العتبة - العباسية.

المرحلة الثانية هي العباسية - الأهرام.

المرحلة الثالثة من الخط الثالث هي محطة الكيت كات - جامعة القاهرة.

المرحلة الرابعة هي هارون - عدلي منصور.