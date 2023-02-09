متى تفتتح مرحلة «إمبابة - روض الفرج» في خط المترو الثالث؟

تقدمت أعمال تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة مترو السودان، والذي يمتد بطول 6.6 كيلومتر وتشتمل هذه المرحلة على محطة نفقية وهي السودان و4 محطات علوية وهي «إمبابة، البوهي، القومية، العربية والطريق الدائري»، بجانب محطة سطحية وهي المحطة النهائية عند محور روض الفرج.

تفاصيل تشغيل الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث

بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق، فمن المقرر أن يتم تشغيل الجزء الثاني من المرحلة الثالث بشكل تجريبي في شهر يوليو 2023، ثم يمتد الجزء الثالث من نفس المرحلة بطول 7.1 كيلومتر وتشتمل على 3 محطات نفقية وهي «التوفيقية، وادي النيل وجامعة الدول» ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومن المخطط تشغيلها في شهر أكتوبر المقبل.

أهداف مشروعات النقل الجديدة

وأوضحت الهيئة، أن كل هذه المشروعات المهمة تأتي لتحقيق الربط والتكامل بين مراكز التجمع السكني ومراكز الإنتاج والخدمات، واستجابة لمطالب النقل التي تجاوزت الحجم الذى يمكن تغطيته بوسائل النقل السطحي على الطرق لتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وحضارية.

وتعددت مواصفات وسائل النقل الجديدة، التي يتم تنفيذها وأبزرها أنها نظيفة تحافظ على البيئة من التلوث لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني بمد شرايين القطارات الكهربائية السريعة لخدمة المواطن المصري وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والمساهمة في استراتيجية الدولة في مكافحة ظاهرة العشوائيات.