الذكرى الـ94 لميلاد رائد أدب الجاسوسية صالح مرسي.. أشهر أعماله «رأفت الهجان»

يوافق اليوم الذكرى الـ94 على ميلاد الكاتب الراحل صالح مرسي، رائد أدب الجاسوسية، صاحب أشهر الأعمال الدرامية التي قدمت في التليفزيون والسينما في هذا المجال على مدار السنوات الماضية وأبرزها مسلسل «رأفت الهجان» بأجزائه الثلاثة، وفيلم «الصعود إلى الهاوية» وغيرهما.

وصالح مرسي من مواليد مدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية في 17 فبراير 1929، وهو أشهر من كتب في أدب الجاسوسية العربية، قام في الثمانينات من القرن العشرين بتأليف قصة رأفت الهجان.

معلومات عن صالح مرسي

وحسب المعلومات الورادة عن صالح مرسي عبر الموقع الرسمي لمبادرة «عاش هنا» التابع للجهاز القومي للتنسيق الحضاري فهو تخرج الراحل في قسم الفلسفة بكلية الآداب سنة 1950، واحترف العمل في الصحافة منذ منتصف الخمسينيات في دار روز اليوسف، و في مجلات «الهدف» و«الرسالة الجديدة» وبعض مجلات «دار الهلال».

أعمال صالح مرسي

له العديد من الأعمال الأدبية المنشورة التي تحول الكثيرمنها لأعمال تلفزيونية وسينمائية.منها: دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، «ثلاثة أجزاء»، الحفار، الصعود إلى الهاوية، صور من مصر، قصة زواج عصري، المهاجرون، حرب الجواسيس، كتاب سامية فهمي ( ثلاثة أجزاء)، مذكرات تحية كاريوكا .

وتوفى يوم 24 أغسطس عام 1996 في الساحل الشمالي على إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.