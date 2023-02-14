سيرة «صالح مرسي» على شاشة «الوثائقية» قريبا.. «رائد أدب الجاسوسية»

تبث قناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيلما وثائقيا عن الراحل «صالح مرسي»، يتناول تفاصيل الكاتب الكبير وبداياته الأدبية وأعماله السينمائية المتنوعة، كما يكشف تفاصيل خطابات يوسف إدريس، التي ما زال يحتفظ بها في أدراج مكتبه حتى الآن، وحقيقة لقب «رائد أدب الجاسوسية»، والقصص التي سطرها من وقائع حدثت بالفعل المخابرات العامة المصرية.

وذكرت القناة في بيان عنها، أنّ الفيلم يعرض كيف نسج مرسي حكايات في محبة الوطن في توقيت سياسي واجتماعي صعب، كان الجميع بحاجة خلاله إلى قدوة وبطل، فكتب «دموع في عيون وقحة»، و«رأفت الهجان» و«الصعود إلى الهاوية» و«الحفار».

وتابعت القناة، أنّ الفيلم يكشف تفاصيل كتبات «صالح مرسي»، ونجاح تلك الأعمال جماهيريًا، وحقيقة نشرها في حلقات مسلسلة بمجلة «المصور»، ثم تحولها إلى روايات ومسلسلات ما زال المشاهدون من مختلف الأجيال يلتفون حولها، وكيف كانت ردود الفعل على تلك الأعمال محليًا وعالميًا، كما يتطرق الفيلم إلى كتابته سير بعض الفنانات، مثل ليلى مراد وتحية كاريوكا.

ويتناول الفيلم الشخصية «صالح مرسي» الأب والصديق والزوج عن قرب، من خلال حكايات أسرته، وأصدقائه وأبطال أعماله وكيف كان يكتب ويعد ويجيب الفيلم عن تساؤل طالما طرحه الجميع بشأن تلك الأعمال: «هل هناك خيال في قصص صالح مرسي الواقعية؟»، ولماذا لم يتم تناول أعماله بالنقد؟.

يظهر صناع فيلم «صالح مرسي» مكتبه الذي رافقه في كل كتاباته، وشهد تأثره وبكاءه خلال مشاهد رأفت الهجان، كما يستند الفيلم إلى وثائق خاصة بالأديب الراحل ينشر بعضها للمرة الأولى ترتبط أعماله المهمة وحياته خلال مسيرته.