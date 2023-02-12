موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023.. و«المالية»: لا تتزاحموا على ماكينات الصرف

أعلنت وزارة المالية في كتابها الدوري، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، للموظفين في المؤسسات والوزارات التابعة للجهاز الإداري للدولة، بعد 10 أيام من اليوم.

وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات فبراير

وذكرت وزارة المالية في بيان رسمي عنها، أنّه جرى تحديد جدول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023، وسيتم صرف المرتبات للموظفين والذي يبلغ مرتبات 6 ملايين موظف في 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، اعتبارا من الخميس 23 فبراير الحالي، ولمدة 4 أيام متتالية وتم تحديد كل وزارة في الأيام الأربعة.

وأوضحت الوزارة أنّه سيتم ضخ مرتبات شهر فبراير في ماكينات الصراف الآلي الخاص بالبنوك في المحافظات كافة، بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المسؤولة في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير للموظفين

وطالبت وزارة المالية، المواطنين، في كتابها الدوري، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية منعا للإصابة بفيروس كورونا.

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2023

وأكدت وزارة المالية، أنّه جرى تحديد يومين للمتخلفين عن صرف المرتب مع بداية ضخه في ماكينات الصراف الآلي، وصرف مرتبات فبراير موزعة على أيام متعددة، لضمان سلاسة عملية صرف المرتبات دون تأخير.