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برنامج «صنايعية مصر» يكشف قصة نجاح «كولونيا الشبروايشي 555» في مصر

كتب:

محمد أيمن سالم
09:24 م | الخميس 16 فبراير 2023
الكاتب الصحفي والإعلامي عمر طاهر

الكاتب الصحفي والإعلامي عمر طاهر

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عمر طاهر، إنه بدأ البحث عن حمزة الشبراويشي ولم يجد عنه مقالا أو تحقيقيا صحفيا، وكل المواد المتاحة كانت عبارة عن حديث عن ذكريات البعض عنه، ولم يتحدث أحد عن صانع العطر المصري من الليمون، متابعا: «لجأت للفيس بوك للبحث عن أحد من عائلة الشبراويشي، ووصلت إلى قريب له من الدرجة الأولى وحصلت منه على جزء كبير من القصة، بالإضافة لصورة للشبراويشي وكانت أول صورة تنشر له».

رائحة التفوق والإنجاز

وأوضح «طاهر» خلال تقديمه برنامج صنايعية مصر المذاع على فضائية «DMC» أن الأهم بالنسبة له توثيق تجربة وشكل الشبراويشي، على الرغم من مرور القصة بأجزاء محبطة إلا أن رائحة التفوق والإنجاز باقية في القصة بأكلمها، متابعا: «تركيبة كولونيا 555 لها أكثر من استخدام، تستخدم كمطهر ومهدى ومعقم ومعطر، وتستخدم للرجال والسيدات، ونجدها في كل مكان حولنا».

ذكريات المصريين مع الكولونيا

وتابع: «بدأت اختبر الناس بريحة الكولونيا ويقولوا ذكرياتها، ولقيت إن ليها تفاصيل وذكريات كتير مع ناس في كل شوارع مصر».

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