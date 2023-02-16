صدفة تقود لجثة طفل في صندوق قمامة بالقاهرة.. والكاميرات ترصد متهمين اثنين

أثناء قيام أحد الأشخاص بإلقاء قمامة داخل صندوق في شارع بمنطقة مصر القديمة، لاحظ وجود جثة طفل حديث الولادة داخل الصندوق، فانتابته حالة من الصدمة، خاصة بعدما تأكد أن الطفل متوف، فأبلغ رجال الشرطة بالواقعة، وسرعان ما انتقل رجال المباحث إلى المكان.

كاميرات المراقبة تكشف الكواليس

حالة من الصدمة والحيرة سيطرت على أهالي المنطقة عقب اكتشاف الواقعة، حيث تساءل كثيرون عن هوية هذا الطفل، خاصة أنه لا توجد أي إصابات ظاهرية بجسده، وبدأ رجال الشرطة في محاولة كشف غموض الواقعة.

وقام رجال الشرطة بتفريغ الكاميرات الموجودة فى محيط صندوق القمامة، وكذلك الأماكن المجاورة، وفي محيط المنطقة، وتبين أن الكاميرات رصدت سيدة وشابا أثناء قيامهما بحمل الطفل الصغير والتوجه به إلى الصندوق وإلقائه داخله خلسة دون أن يشاهدهما أحد.

الشرطة تحدد المتهمين

وبعد أن ألقى المتهمان الطفل داخل الصندوق غادرا المكان سريعًا وبحذر، وقام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجدهما، وتحركت مأمورية وتم ضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

الطب الشرعي

وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وعرض الطفل على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل وبيان احتمالية وجود شبهة جنائية، كما أمرت عرض السيدة والشاب على الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان مدى تطابقها بالبصمة الوراثية الخاصة بجثة الطفل ومدى صلتهما به.