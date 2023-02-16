موعد انتهاء فصل الشتاء 2023 وبداية الربيع.. هيئة الأرصاد توضح

أجواء شتوية وبرد قارس شهدته محافظات مصر على مدار الأيام الماضية، ومن ثم زاد اهتمام المواطنين بشأن موعد انتهاء فصل الشتاء، وكذلك موعد تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة واستقرار الأجواء وهدوء نشاط الرياح، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية.

هيئة الأرصاد تعلن موعد انتهاء فصل الشتاء 2023

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح لـ«الوطن»، إن انتهاء فصل الشتاء يفصلنا عنه ما يقرب من شهر، وتحديدا يوم 20 مارس المقبل، ليبدأ فصل الربيع الذي يتميز بأجوائه المعتدلة التي تتفتح خلالها الزهور يوم 21 مارس المقبل.

وعن موعد تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، أوضحت «غانم»، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بداية من غد الجمعة، إذ تزيد فترات سطوع أشعة الشمس، ما يعطي شعورا بارتفاع درجات الحرارة، وتحسن حالة الطقس، ومن ثم يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ويكون الطقس شديد البرودة في فترات الليل على الأنحاء كافة.

موعد توقف سقوط الأمطار

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على كل الأنحاء بداية من يوم السبت وعلى مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وتكون الظواهر الجوية السائدة هي الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.