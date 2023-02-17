أحداث الوسط الفني في 24 ساعة.. مرض ووفاة ومولودة جديدة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا، ما بين الحزن والفرحة بميلاد طفل صغير، ونستعرضها في السطور التالية.

حفيدة جورج وسوف

رزق سلطان الطرب جورج وسوف بحفيدته آميا، بعد 40 يومًا من رحيل ابنة الأكبر وديع، وشارك وسوف صوره مع حفيدته عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وعلق قائلًا: «ويبقى في الحياة فسحات من الأمل.. آميا وسوف».

ومن ناحية أخرى يستعد جورج وسوف لاستئناف نشاطه الفني من خلال حفل غنائة الشهر المقبل في الكويت، بمشاركة الفنان بهاء سلطان.

مرض شادي زيدان

وحالة من الحزن الشديد انتابت الوسط الفني بعد إعلان إصابة الفنان السوري شادي زيدان بجلطة في الدماغ وحالته حرجة، وطالبت صديقته شكران مرتجي الدعاء له عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلة: «على نية الشفاء العاجل للنجم الشاب الصديق شادي زيدان.. انطلقت قافلة اليوم لكل سوريا ولكل السوريين بعيداً عن تفاصيل كثيرة، الأهم لدينا اليوم دعائكم لشادي من قلوبكم.. وما تبقى هو نتيجة واستمرارية لفريق كلنا لبعض.. دعائكم لشادي غالب زيدان بالشفاء ليكمل مابدأ.. لانريد الشكر نريد دعوة صادقة من القلب».

وفاة والد إيناس كامل

ورحل عن عالمنا صباح امس والد الفنانة إيناس كامل حيث أعلنت الخبر صديقتها الفنانة دينا فؤاد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والد أختي وعِشرة عمري إيناس كامل برجاء الدعاء بالرحمة والفاتحة»،لتنهال دعوات الجمهور والوسط الفني لوالدها بالرحمة ولها بالصبر والسلوان.