«الإسكندرية للفيلم القصير» يكرم سماء إبراهيم ورفعت عبد الحكيم.. غدا

يشهد حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، التي تنطلق فعالياته غدا الخميس، وتستمر في الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تكريم عدد من الأسماء المؤثرة في صناعة السينما.

وتتسلم الممثلة المصرية سماء إبراهيم، درع «هيباتيا الذهبي» في حفل افتتاح الدورة التاسعة تكريما لعطاءها المستمر على مدار مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة.

معلومات عن سماء إبراهيم

الفنانة سماء إبراهيم من مواليد الإسكندرية، تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، ودخلت مجال التمثيل من بوابة المسرح حتى تألقت مؤخرا في العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها مسلسلات «طايع، ما وراء الطبيعة، وموضوع عائلي»، وغيرها من الأعمال الفنية.

كما يمنح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، درع «هيباتيا الذهبي» لمنفذ الملابس السينمائي رفعت عبد الحكيم تقديرا لمساهماته الكبيرة في دعم صناع السينما المصرية بشكل عام والأفلام القصيرة بشكل خاص.

معلومات عن رفعت عبد الحكيم

رفعت عبد الحكيم هو منفذ ملابس سينمائي مصري شهير، بدأ حياته العملية بفيلم الوزير جاي عام 1986، ومن أشهر أعماله «الفيل الأزرق، ميدو مشاكل، محامي خلع، أصحاب ولا بيزنس ، وأحلى الأوقات».

ويكرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أيضا، الناقد السينمائي سامي حلمي، وهو كاتب شهير وعضو مؤسس جماعة الفن السابع عام 1977بالإسكندرية، وكان مدير مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي من الدورة 20 إلى 23.

ويمنح المهرجان الفنان محمد مصطفى تكريما خاصا، عن مسيرته السينمائية في الإسكندرية، حيث تولي إدارة نادي السينما بالجيزويت الإسكندرية، وإدارة نادي السينما بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عام 2002 م، وتولى إدارة نادي السينما بجمعية محبي الفنان محمد شاكر.