وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة الإسماعيلية.. أكثر من 100فرصة

وظائف خالية عديدة أعلنتها مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، تتخطى أعدادها 100 وظيفة بخبرة تبدأ من عام وأعمار حتى 40 عام بمؤهلات عليا، ومتوسطة، وتوفير تأمين اجتماعي وطبي.

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 الإسماعيلية

وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 بمحافظة الإسماعيلية، تنشرها «الوطن»، للشباب من الجنسين الراغبين بالتقديم للوظائف الخالية بالمحافظة.

حيث قدمت شركة «جيد تكسايل» للملابس الجاهزة لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية طلب توفير شباب لعدة وظائف خالية بها، وطلب مهندسين إنتاج ومهندسين طباعة وعامل صباغة وعامل نسيج وعامل صباغة وعامل خياطة وعامل تطريز، بمؤهلات عليا ومتوسطة من الجنسين للذكور والإناث بأعمار تبدأ من 18 حتى 40 سنة وبخبرة تبدأ من عام، ويُحدد الراتب وفقا للخبرة والمؤهل والعمل المطلوب.

طريقة التقديم لوظائف القوي العاملة الجديدة 2023

وحددت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية طريقة التقديم للوظائف الخالية المعلنة بنشرة وظائف القوى العاملة الجديدة 2023 محافظة الاسماعيلة عبر التقدم لمقر المديرية بطلب العمل والسيرة الذاتية.