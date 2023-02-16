سماء إبراهيم بعد تكريمها في «الإسكندرية للفيلم القصير»: الفن يصنع حياة

أعربت الفنانة سماء إبراهيم عن سعادتها بعد تكريمها من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته التاسعة، والتي انطلقت مساء اليوم الخميس، من دار أوبرا الإسكندرية.

شكرا لكل من يصنع فنا

وقالت سماء إبراهيم في كلمتها أثتاء تكريمها: «شكرا لكل من يصنع فنا، لأن الفن بدوره يصنع الحياة، وهنا أتذكر إنني جئت لهذا المسرح في نهاية السبعينيات لحضور مسرحية لشقيقي الراحل، كما قدمت عددا من المسرحيات على هذه الخشبة».

وتوجه مصمم الأزياء رفعت عبدالحكيم بالشكر لكل من سانده في مشواره من مصممي الأزياء، وخص بالذكر كل من ناهد نصرالله وريم العدل ومي جلال، وذلك خلال كلمته أثناء تكريمه في حفل الافتتاح.

وتغيبت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن حضور حفل الافتتاح، حيث كشف الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، حيث قال إنّ: «ظروف العمل هي التي منعت وزيرة الثقافة من حضور حفل الافتتاح».

مسيرة سماء إبراهيم

والفنانة سماء إبراهيم من مواليد الإسكندرية، تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم تصوير، حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، ودخلت مجال التمثيل من بوابة المسرح حتى تألقت مؤخرا في العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها مسلسلات «طايع»، و«ما وراء الطبيعة»، و«موضوع عائلي»، وغيرها من الأعمال الفنية.