مواجهة نارية بين فريقي مسعد نور وحمادة إمام في ربع نهائي كابيتانو مصر

تشهد حلقة، اليوم الخميس، من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، والذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مباراة جديدة فى ربع نهائى البطولة.

لقاءات ربع النهائى

المباراة تقام ضمن لقاءات ربع النهائى، وتجمع بين فريق حمادة إمام بقيادة الكابتن طارق السيد، وفريق مسعد نور بقيادة الكابتن عبد الستار صبرى.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.