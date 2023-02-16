كيف تحصل على 5500 جنيه خلال يوم واحد من الاستثمار في أذون الخزانة؟

قررت بنوك القطاع الخاص في مصر، إيقاف طرح شهادات الـ 22.5%، بعد أيام من وقف طرح شهادة الـ 25% في بنوك «الأهلي المصري ومصر والقاهرة»، تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 16.25% في مؤشر على عدم حاجة البنوك لطرح منتجات مصرفية ذات عائد مرتفع.

رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة

ورفع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل عام إلى 22.25% في آخر مزاد له، الأسبوع الماضي.

وتصل أسعار الفائدة المقدمة حالياً على الشهادات في البنوك إلى 18%، لكن بإمكان الراغبين في استثمار أموالهم والحصول على عائد مضمون مقدماً يتجاوز الـ 22%، اختيار «أذون الخزانة»، كبديل ذو عائد مرتفع يتجاوز مستويات الشهادات الادخارية.

الحصول على 5500 جنيه في اليوم التالي

يتيح البنك الأهلي المصري، العائد مقدماً على أذون الخزانة المصرية، في اليوم التالي مباشرةً من عملية الشراء، شريطة أن يكون الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة 25 ألف جنيه ومضاعفاتها، وعليه يمكن الحصول على عائد 5500 جنيه عند شراء أذون خزانة لمدة عام واحد، مقدماً، وتوجيه هذا العائد لشراء أسهم أو ذهب أو حتى إيداعه في حساب توفير.

الاختيار بين 4 بدائل زمنية

تتيح أذون الخزانة المصرية إمكانية الاختيار بين 4 مُدد لاستثمار الأموال، هي 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر وعام، بعائد لا يقل عن 21% ويتجاوز 22.25%.

وتخصم وزارة المالية، 20% ضريبة على عائد أذون الخزانة المصرية، ومن البنوك من يقدم العائد مقدماً بعد خصم الضريبة، وبينها من يقدم العائد كاملاً على أن تُخصم الضريبة في نهاية مدة الاستحقاق، مثلما يفعل البنك الأهلي المصري.