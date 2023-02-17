عاجل.. هزة أرضية بقوة 4 درجات يضرب ولاية ملاطية التركية

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 1 كيلو مترات. وأوضح مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقعت على مسافة 20 كيلو متر جنوب شرق «دوجان شهير» بولاية «ملاطية» شرق الأناضول.

تجاوز عدد الهزات الارتدادية للزلزال المدمر 2000 هزة

وتجاوزت عدد الهزات الارتدادية لـ الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا 2000 هزة وسيصل عددها مع نهاية 2023 إلى 20 ألف هزة

وقال مدير «المركز الوطني للزلازل» السوري الدكتور رائد أحمد، في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» إن الهزات الارتدادية تركزت جميعها في منطقة «شرق الأناضول» وفالق أمانوس واسكندرون وحدثت الهزات الكبيرة الشدة في البر التركي.

وفي سوريا، اكتملت المرحلة النشطة من عملية الإنقاذ والبحث عن ناجين من الزلزال، وفقا لما أعلنه «مركز المصالحة الروسي».

وفي وقت سابق، أرسلت السلطات في «موسكو» أكثر من 4.5 أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، إلى سوريا.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قال مساء أمس الخميس، إن المساعدات العاجلة من الدول الشقيقة والصديقة ساهمت في تخفيف آثار الزلزال المدمر، مضيفا في كلمة تليفزيونية، إن حجم الكارثة أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة.

وصول 15 طائرة إغاثة إلى سوريا من عدة دول

وأمس الخميس، وصلت 15 طائرة إغاثة، إلى سوريا، قدمتها عدة دول من بينها الجزائر، السعودية، الشيشان، باكستان، الإمارات، ليبيا، حملت أكثر من 350 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ليكون عدد أجمالي الطائرات التي وصلت إلى المطارات السورية قد تجاوز 120 طائرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوطن» السورية.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، قالت في وقت سابق، إن عدد الضحايا في جميع المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا بلغ نحو 8500 شخص، كما قدرت عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر يصل نحو 23 مليون شخص.

من جانبها، أنقذت السلطات التركية، شخصين في «هطاي» جنوب البلاد، بعد 261 ساعة تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.