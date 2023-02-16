سوريا تعلن تسجيل هزة ارتدادية بقوة 5.4 غرب مدينة إدلب

أعلن المرصد السوري، منذ قليل، أن هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر يضرب سوريا، وخصوصاً غرب مدينة إدلب، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

انهيار مبنى في ريف حلب

وأشار المرصد السوري إلى أن الهزة الارتدادية سببت انهيار مبنى في ريف حلب جراء الزلزال مع وجود عالقين تحت الأنقاض.

وفي نفس السياق، أعلن المركز الأورومتوسطي للزلازل، أن هناك أيضا هزة أرضية ضربت وسط تركيا بدرجة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

وفي آخر تطورات زلزال سوريا وتركيا، ازدادت عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 42 ألف قتيل، وإصابة أكثر من 108 آلاف وإجلاء أكثر من 216 ألف من تركيا إلى ولايات آخر داخل تركيا.