عضو بـ«شركات السياحة»: انتهاء تسويق برامج عمرة شهري شعبان ورمضان

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ غالبية شركات السياحة انتهت من تسويق برامج العمرة الخاصة بها خلال شهري شعبان ورمضان.

وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام وعددها نحو 1923 شركة، وضعت أسعار برامج العمرة خلال شعبان بحساب أن سعر تذكرة الطيران ستكون في حدود 7500 جنيه.

تخيير المعتمرين ما بين السفر أو الإلغاء

وتابع: «تُخبر الشركات المنظمة لرحلات العمرة الحاجزين لديها، أنّ أسعار البرامج شهدت ارتفاعًا ويتم تخييرهم بعد شرح الأسباب ما بين إلغاء الحجز أو زيادة سعر البرنامج، خاصة أن الشركات ليست مسؤولة عن تلك الزيادات».

أعداد المعتمرين المصريين

وأوضح «عنبي» أن أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضي حتى الآن، بلغت أكثر من 315 ألف معتمر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز أعداد المعتمرين نهاية الموسم الحالي حاجز الـ 500 ألف.