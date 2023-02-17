حبس المتهمة بسرقة شقة سكنية في القاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمة في قضية سرقة شقة سكنية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تعمل خادمة بإحدى الشقق السكنية في منطقة البساتين بالقاهرة، وقامت بسرقة مبالغ مالية وكمية من الملابس بأسلوب المغافلة من الشقة التي تعمل بها.

تفاصيل الواقعة

وتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بتضررها من سيدة تعمل طرف المُبلغة لقيامها بسرقة مصوغات وملابس ومبالغ مالية بأسلوب المغافلة من داخل الفيلا سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمة

وقال الخبير القانوني محمود عبدالله، خلال حديثه لـ الوطن، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار «عبدالله» إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه.