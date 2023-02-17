تفاصيل فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

كشف الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، تفاصيل انطلاق فعاليات النسخة العاشرة للمهرجان، موضحًا أن المهرجان يقام في شهر فبراير من كل عام تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظ أسوان.

وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «المهرجان يتم بالتنسيق بين هيئة قصور الثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتشارك فيه فرق الفنون الشعبية المصرية التابعة للهيئة وفرق أجنبية يتم استضافتها على أرض مصر تقضي أسبوعا وتقدم عروضها الفنية بأسوان، والختام يكون في معبد أبو سمبل حتى نشهد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني».

مشاركة 10 فرق أجنبية

وتابع رئيس مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، أن فعاليات هذه الدورة تشهد مشاركة 10 فرق أجنبية من إندونيسيا، المكسيك، اليونان، سلوفاكيا، رومانيا، السودان، بولندا، فلسطين، كوريا الجنوبية، وسريلانكا، بالإضافة إلى عدد كبير من الفرق المصرية، مثل فرقة أسوان للفنون الشعبية وفرقة توشكى وفرقة الحرية بالإسكندرية وفرقة قنا وفرقة الأقصر وفرقة مطروح وفرقة العريش وغيرها.

رسالة حب وسلام

وأشار الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، إلى أنّ المهرجان يقدم رسالة حب وسلام لكل شعوب العالم، والتأكيد على هويتنا وفننا الشعبي المصري وحب مصر لكل الشعوب والفنون.