21 فرقة استعراضية أجنبية وعربية تقدم عروضها في مهرجان أسوان الدولي

استمتع السائحون في محافظة أسوان، بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة التي تتمتع بها عاصمة الثقافة والشباب والاقتصاد الأفريقي، حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لانطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون، والذي يمتد في الفترة من 16 وحتى 22 من شهر فبراير الجارى من خلال عروض الديفيلية لـ 21 فرقة فنون شعبية مشاركة بالمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد، منها 10 فرق فنون شعبية أجنبية وعربية، و11 فرقة فنون شعبية مصرية.

مشاركة 700 فنان بمهرجان أسوان

ومن جهته، أوضحت نجوى أحمد مدير عام ثقافة أسوان، أن المهرجان يشهد مشاركة حوالي 700 فنان وفنانة من فرق الفنون الشعبية الذين يمثلوا 10 فرق أجنبية وعربية هي فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا، بجانب 11 فرقة مصرية هي أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية والإسماعيلية والعريش والشرقية.

فرق استعراضية من الفلكلور

وأضافت أن كل فرقة سواء محلية أو عربية أو أجنبية ستقدم عرض استعراضي للفلكلور والتراث الخاص بها على مدار أيام المهرجان.